Serie A, le probabili formazioni della 38ª giornata di campionato: in dubbio Lookman e Koopmeiners

La Serie A scende in campo per la trentottesima e ultima giornata di campionato. Si (ri)parte venerdì sera con gli anticipi Como-Inter e Napoli-Cagliari: la squadra di Antonio Conte deve difendere il punto di vantaggio su quella di Simone Inzaghi per scucirle lo Scudetto. In caso di arrivo a pari punti, si giocherà lo spareggio lunedì prossimo a Roma.

Sabato si disputano le uniche due gare con in campo squadre che non hanno più nulla da chiedere a questo campionato: prima Bologna-Genoa e poi Milan-Monza.

Tutte le altre sei gare si giocano in contemporanea domenica sera. Juventus, Roma e Lazio si contendono il quarto posto in classifica utile alla qualificazione alla prossima Champions League: i bianconeri vanno a Venezia con una lunghezza di vantaggio sui giallorossi in campo a Torino e 2 sulla Lazio impegnata in casa contro il Lecce. Proprio i salentini sono in lotta per evitare la retrocessione in Serie B con Venezia ed Empoli, in casa contro il Verona, non sono ancora salvo aritmeticamente così come il Parma sul campo dell'Atalanta.

Venerdì 23 maggio

20:45 Como-Inter (Dazn)

20:45 Napoli-Cagliari (Dazn)

Sabato 24 maggio

18:00 Bologna-Genoa (Dazn)

20:45 Milan-Monza (Dazn)

Domenica 25 maggio

20:45 Atalanta-Parma (Dazn)

20:45 Empoli-Verona (Dazn e Sky)

20:45 Lazio-Lecce (Dazn e Sky)

20:45 Torino-Roma (Dazn)

20:45 Udinese-Fiorentina (Dazn)

20:45 Venezia-Juventus (Dazn e Sky).

