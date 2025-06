Serie A: le probabili formazioni della 7ª giornata

Neanche il tempo di archiviare i risultati ottenuti in Europa che la Serie A torna subito in campo con il programma della 7a giornata del campionato 2024/25.

Si parte subito venerdì pomeriggio alle 18.30 con il primo dei due anticipi Napoli-Como in programma alle 18.30 con gli azzurri di Antonio Conte, capolisti alla vigilia, che possono mettere pressione a tutte le rivali scudetto.

Sabato il big match è Inter-Torino con calcio d'inizio alle 20.45 al Giuseppe Meazza in San Siro e con Simone Inzaghi e Paolo Vanoli che arrivano alla gara a pari punti in classifica ma con momenti emotivi differenti data la vittoria in coppa del primo e la sconfitta in campionato contro la Lazio del secondo.

Domenica il lunch match prevede Juventus-Cagliari, con calcio d'inizio alle 12.30 all'Allianz Stadium di Torino e con Thiago Motta ancora imbattuto in campionato, ma il big match assoluto di giornata sarà Fiorentina-Milan che prenderà il via al Franchi di Firenze a partire dalle 20.45 e che dovrà dare inevitabili risposte per entrambe le squadre.

IL PROGRAMMA

Venerdì

4/10 ore 18:30 Napoli-Como (DAZN-SKY)

4/10 ore 20:45 Verona-Venezia (DAZN)

Sabato

5/10 ore 15:00 Udinese-Lecce (DAZN)

5/10 ore 18:00 Atalanta-Genoa (DAZN)

5/10 ore 20:45 Inter-Torino (DAZN-SKY)

Domenica

6/10 ore 12:30 Juventus-Cagliari (DAZN)

6/10 ore 15:00 Bologna-Parma (DAZN)

6/10 ore 15:00 Lazio-Empoli (DAZN)

6/10 ore 18:00 Monza-Roma (DAZN-SKY)

6/10 ore 20:45 Fiorentina-Milan (DAZN)

