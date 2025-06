Serie A: le probabili formazioni della prima giornata di campionato

Ci siamo. Quasi tre mesi dopo l'ultimo turno del campionato vinto dall'Inter per lo Scudetto della seconda stella, nel week-end inizia la Serie A targata 2024/2025. Si riparte sabato proprio dai campioni d'Italia, impegnati sul campo del Genoa in contemporanea con la trasferta della Fiorentina sul campo del neo-promosso Parma. In serata il Milan di Fonseca riceve il Torino a San Siro, mentre il Monza gioca a Empoli.

Domenica il Napoli di Conte fa visita al Verona, mentre il Bologna ospita l'Udinese. Poi tocca alle due romane: la Lazio in casa col Venezia e la Roma a Cagliari.

Lunedì si disputano due posticipi: reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid nella Supercoppa europea, l'Atalanta gioca a Lecce, si chiude con la Juventus di Thiago Motta che battezza il Como neo promosso in Serie A.

IL PROGRAMMA:

Sabato 17 agosto

18:30 Genoa-Inter (Dazn)

18:30 Parma-Fiorentina (Dazn)

20:45 Empoli-Monza (Dazn)

20:45 Milan-Torino (Dazn e Sky)

Domenica 18 agosto

18:30 Bologna-Udinese (Dazn)

18:30 Verona-Napoli (Dazn e Sky)

20:45 Cagliari-Roma (Dazn)

20:45 Lazio-Venezia (Dazn)

Lunedì 19 agosto

18:30 Lecce-Atalanta (Dazn e Sky)

20:45 Juventus-Como (Dazn)

