Serie A: le probabili formazioni della 3ª giornata di campionato

Con la chiusura del calciomercato in Italia ci si può concentrare sul campo. Prima della sosta per le nazionali con l'Italia di Spalletti attesa dagli impegni contro Francia e Israele in Nations League, si gioca la terza giornata di campionato in Serie A.

Si parte venerdì con gli anticipi Venezia-Torino e Inter-Atalanta. Sabato si giocano Bologna-Empoli, Lecce-Cagliari, Lazio-Milan e Napoli-Parma. Domenica sono in calendario Fiorentina-Monza, Genoa-Verona, Udinese-Como e Juventus-Roma.

IL PROGRAMMA:

Venerdì 30 agosto

18:30 Venezia-Torino (Dazn)

20:45 Inter-Atalanta (Dazn)

Sabato 31 agosto

18:30 Bologna-Empoli (Dazn)

18:30 Lecce-Cagliari (Dazn e Sky)

20:45 Lazio-Milan (Dazn)

20:45 Napoli-Parma (Dazn)

Domenica 1 settembre

18:30 Fiorentina-Monza (Dazn)

18:30 Genoa-Verona (Dazn e Sky)

20:45 Udinese-Como (Dazn)

20:45 Juventus-Roma (Dazn e Sky)

Nella gallery tutte le probabili formazioni