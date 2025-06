Siamo ormai agli sgoccioli, manca un solo turno per terminare la corrente stagione di Serie A. Saranno novanta minuti decisivi per decidere chi riuscirà a sopravvivere e a centrare la salvezza nel massimo campionato italiano.

Manca ancora una squadra da aggiungere a Salernitana e Sassuolo nel novero delle squadre retrocesse. Ma andiamo ad analizzare la situazione, quando mancano 90 minuti al termine dell’annata.

LA CLASSIFICA​

Frosinone 35

Udinese 34

Empoli 33

Sassuolo 29 (aritmeticamente retrocesso)

Salernitana 15 (aritmeticamente retrocessa)



LA SITUAZIONE - Il Cagliari ha raggiunto la salvezza vincendo a Reggio Emilia e di fatto condannando i neroverdi alla Serie B, che è diventata aritmetica con i risultati pomeridiani. Retrocessione evitata anche per il Verona, vittorioso contro la Salernitana. La vittoria del Frosinone a Monza mette i ciociari in pole position nella lotta per mantenere la categoria. Frosinone-Udinese potrebbe salvare entrambe, ma dipenderà dal risultato che otterrà l'Empoli in casa contro la Roma. In pratica, non vincendo, gli azzurri potrebbero sperare solo in una X contro la Roma e nella sconfitta dell'Udinese a Frosinone per poi andare allo spareggio ancora contro i friulani.

REGOLA IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI - Nel caso in cui due squadre concludessero il campionato a pari punti al terzultimo posto, si giocherebbero la salvezza in uno spareggio, in una doppia sfida andata-ritorno. La squadra con la migliore classifica avulsa giocherà la gara di ritorno in casa. Se invece dovessero esserci più di due squadre al terzultimo posto, a decidere chi si sfiderà nei playout sarà la classifica avulsa dettata dagli scontri diretti. Le due squadre che risulteranno più indietro faranno lo spareggio finale.

Se invece tre o quattro squadre terminassero il campionato a pari punti al 18esimo posto, a decidere quali saranno le due squadre a giocare lo spareggio sarebbe una classifica avulsa, basata sugli scontri diretti: la migliore delle tre squadre, o le migliori due nel caso di quattro squadre, non giocherebbero lo spareggio, le altre due, invece, si affronteranno nello spareggio finale.