Serie A, mercato ed extracomunitari: tutte le situazioni, squadra per squadra

Le squadre di Serie A non possono acquistare chi vogliono, quando vogliono. Non solo per via delle limitazioni derivanti dal Fair Play Finanziario, ma anche perché ci sono dei paletti imposti dalla Lega. Intanto, i giocatori registrabili, e dunque utilizzabili dalle squadre sono 25: la lista è modificabile, al di fuori dell'estate, solamente a gennaio in corrispondenza della sessione di mercato invernale.

LA LISTA DEI 25 - La lista è composta, come abbiamo detto, da massimo 25 giocatori, di cui almeno 4 cresciuti nel vivaio del club e 4 che sono cresciuti in un qualsiasi vivaio italiano; pertanto ogni squadra deve avere almeno 8 italiani o almeno stranieri che sono in Italia fin dai primissimi calci. Per “cresciuti nel vivaio del club” si intende tesserati a titolo definitivo per 3 stagioni complete (o 1080 giorni) in un club tra i 15 e i 21 anni, anche con prestiti ad altre società. Per il vivaio nazionale vale la stessa regola, solo che decade l’obbligatorietà di aver trascorso questo periodo nello stesso club, a patto che si rimanga entro i confini nazionali. Gli altri 17 giocatori sono liberi. In tutto questo sono esclusi gli Under22 (cioè nati dopo il 1 Gennaio 2002), che possono essere inseriti a piacimento: solo così si può sforare il tetto dei 25, promuovendo il lancio di giocatori giovani.

DECRETO CRESCITA ABOLITO: COME FUNZIONA PER CHI NE USUFRUIVA GIA'

GLI EXTRACOMUNITARI - Ogni squadra può aggiungere degli extracomunitari, ma il loro numero è limitato in entrata dall'estero a soli due (tre solo se non se ne avevano nella stagione precedente), da quest'anno senza bisogno di cederne fuori dai confini italiani o svincolarne uno per liberare spazio in rosa. Rimane solo il vincolo sulle nazionali da applicare alle squadre che abbiano già più di un extracomunitari in rosa: per vincolo sulle nazionali, si intende che il calciatore in questione abbia presenziato a 5 partite della sua nazionale di categoria, oppure ad almeno 2 nell’ultimo anno.

In sintesi: le società che hanno 0 o 1 extra-UE tesserati al 30 Giugno 2024, possono acquisirne dall’estero senza alcun vincolo, arrivando massimo a 3; chi ne ha 2, può comprarne altri 2 senza alcun vincolo; infine, chi ne avesse più di 2 al termine di questa stagione, può comprarne 2 fuori dai confini italiani a patto che uno rispetti il vincolo sulle nazionali.

QUALI SONO I PAESI COMUNITARI? - Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

Dal 26 luglio 2023 non sono più considerati extracomunitari, pur non facendo parte il loro paese dell'UE, i giocatori del Regno Unito, che quindi vanno ad aggiungersi agli svizzeri e agli albanesi in questa peculiarità.