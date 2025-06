Il pagellone di CM: Napoli da 9, Milan da 4. L'Inter divide, la Juventus si salva all'ultimo

Una premessa è doverosa: mettere a punto le pagelle di 20 squadre tenendo in considerazione 38 partite disputate porta con sé una sola certezza: non saremo mai tutti d'accordo.

Quello proposto da Calciomercato.com è un pagellone che punta a mettere insieme i diversi punti di vista che siamo certi, così come in redazione, variano di persona in persona. E dunque sappiamo già che non tutti sarete d'accordo, ma sappiamo bene che mettere tutti d'accordo non sarebbe stato possibile.

Giusto un paio di premesse: i voti fanno riferimento soltanto al rendimento in campionato, ma inevitabilmente vengono tenuti in considerazione gli impegni "extra" che hanno comportato - leggasi Bologna e Inter - un calo di rendimento nel finale.

Il voto, infine, non è un voto all'allenatore nè ai giocatori né alla dirigenza o al mercato: il voto espresso è proprio un mix di queste tre componenti e dunque, magari, una valutazione fortemente negativa (leggasi quella dell'Empoli) non è un giudizio espresso nei confronti del singolo (allenatore, squadra o dirigenza), ma un mix di ciò che le tre componenti hanno fatto.

Noi ci abbiamo provato, puntando ad un dialogo costruttivo anche con chi tra voi non è d'accordo con quanto espresso.

Buona lettura!

