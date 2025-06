Serie A, prestiti e contratti in scadenza nel 2025: la situazione squadra per squadra

La stagione 2024/25 entra nella sua fase finale e ci si avvicina a una fatidica data, quella del 30 giugno: da lì potranno cambiare drasticamente i volti delle squadre.

Contratti in scadenza ma non solo, anche il variegato mondo dei prestiti tra operazioni 'secche', con diritto di riscatto o obblighi legati a condizioni più o meno semplici da raggiungere. Sono diverse le sfaccettature da considerare e che possono avere effetti importanti sulle rose delle squadre già prima dell'apertura della finestra estiva di calciomercato.

Basta dare uno sguardo anche alle 20 squadre dell'attuale Serie A (2024/25) per avere un assaggio delle modifiche che, ad oggi, subirebbero i vari organici: Atalanta, Empoli e Fiorentina ad esempio hanno tante situazioni in bilico e da decifrare, meno intricate le vicende in casa Milan e Juventus.