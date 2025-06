Serie A, probabili formazioni 36ª giornata

Dopo la tre giorni dedicata a Champions League, Europa League e Conference League torna in campo la Serie A con il programma lungo della 36esima giornata del campionato 2024/25. Tanti i verdetti ancora non definiti a partire dalla corsa Scudetto, passando per la complicatissima gestione dei piazzamenti europei e finendo con la lotta per non retrocedere.

Si parte venerdì 9 maggio con l'anticipo Milan-Bologna che farà da antipasto alla finalissima di Coppa Italia in programma mercoledì 14 maggio. Questo sarà il primo dei tanti big match in calendario con i fari puntati su Lazio-Juventus sabato 10 maggio alle 18 e Atalanta-Roma di lunedì 12 maggio alle 20.45 che chiuderà la giornata. In mezzo occhio anche a Empoli-Parma, autentico scontro salvezza di sabato 10 maggio alle 20.45.

Tanti i dubbi di formazione con gli impegni che si accavallano, tanta stanchezza e tanti infortunati o a rischio squalifica.

IL CALENDARIO DELLA 36ESIMA GIORNATA

venerdì 9 maggio ore 20.45 - MILAN-BOLOGNA - DAZN/SKY

sabato 10 maggio ore 15 - COMO-CAGLIARI - DAZN

sabato 10 maggio ore 18 - LAZIO-JUVENTUS - DAZN

sabato 10 maggio ore 20.45 - EMPOLI-PARMA - DAZN/SKY

domenica 11 maggio ore 12.30 - UDINESE-MONZA - DAZN

domenica 11 maggio ore 15 - VERONA-LECCE - DAZN

domenica 11 maggio ore 18 - TORINO-INTER - DAZN/SKY

domenica 11 maggio ore 20.45 - NAPOLI-GENOA - DAZN

lunedì 12 maggio ore 18.30 - VENEZIA-FIORENTINA - DAZN

lunedì 12 maggio ore 20.45 - ATALANTA-ROMA - DAZN