Serie A, qual è la rosa dal valore più alto? Nessuno come l'Inter, Atalanta meglio della Roma, Torino in top 10

La seconda sosta per le Nazionali e gli impegni di Nations League sono da sempre momenti utili per tracciare i primi mini-bilanci stagionali e come sempre è anche terreno florido per approfondimenti statistici su come le squadre hanno lavorato nel corso dell'estate e su come hanno costruito gli organici oggi a disposizione di mister e anche dei ct. E allora come sempre è il CIES, l'osservatorio calcistico dedicato al calcio, ad aver stilato, nel dettaglio, il particolare dato del "valore effettivo delle rose".

IL METODO - Nell'ultimo aggiornamento settimanale pubblicato, il Cies ha diramato l'ultimo aggiornamento del ranking dei top 100 club al mondo per valore delle rose utilizzando un sistema statistico brevettato (pubblicato sul Journal of Financial Studies), articolato e unico, che conta di numerosissimi fattori come il valore di trasferimenti passati, il paese da cui arrivano, età, durata di contratti, livello medio delle partite giocate, minuti giocati a livello internazionale, nazionale e risultati fra i tanti.

LA SERIE A FUORI DALLA TOP 10 GLOBALE - Nella top 10 globale non cè nessun club di Serie A, questo va detto, con il Real Madrid che ha staccato tutti grazie anche al super colpo Mbappé. con un valore di 1728 milioni di euro e 50,8 milioni di media a giocatore. Al secondo posto c'è il Manchester City con 1471 milioni e un valore medio di 37,7 milioni. Al terzo posto a sorpresa c'è il Chelsea con 1388 milioni di valore, ma una media di 25,7 milioni a giocatore frutto dei 54 calciatori in rosa. Il binomio Spagna e Inghilterra continua con Arsenal 4°, Barcellona 5°, Liverpool 6°, Manchester United 8° e Tottenham 9° mentre le due "mosche bianche" sono il Paris Saint Germain 7° con 1088 milioni di euro di valutazione e il Bayer Leverkusen 10° che con l'exploit fra campionato ed Europa League arriva con 862 milioni di euro di valutazione a superare il Bayern Monaco 12°.

E le italiane? La migliore è l'Inter al 13° posto seguita a ruota dal Milan 14°, ecco i valori della nostra top 10