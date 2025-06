Serie A, quanto e chi ha guadagnato di più tra gli arbitri in questa stagione

Archiviata la Serie A, giocatori e dirigenti possono godersi qualche meritata settimana di vacanza. Non saranno i soli però: anche un'altra squadra che ha calcato i nostri campi può finalmente riposarsi, quella arbitrale. Dopo una stagione piena di polemiche, errori e in cui si sono poste le basi per un rinnovamento della classe, i fischietti nostrani infatti possono staccare per un po' e farsi trovare pronti quando partirà l'annata 2024/25.

GETTONI E NON - Mentre i vertici dell'Aia fanno i loro bilanci, anche Calcio e Finanza ha analizzato un aspetto, raramente toccato quando si parla di arbitri. Ossia quanto guadagnano per gara e, di conseguenza, chi è stato l'arbitro che ha guadagnato di più nella stagione di Serie A appena terminata. Anzitutto serve ricordare che ogni arbitro della CAN A-B viene retribuito in base a una quota fissa e a una quota variabile. La parte fissa è collegata con i diritti d’immagine e aumenta in base agli anni di militanza. Quella variabile corrisponde invece al tradizionale “gettone” di presenza, che varia tra la Serie A e la Serie B. Tra coloro i quali comandano questa speciale classifica ci sono diverse sorprese e arbitri blasonati e utilizzati anche in Europa invece devono rincorrere. Ecco, nella gallery sottostante, la graduatoria che ci spiega quanto e chi ha guadagnato di più tra gli arbitri di Serie A nella stagione 2023/24.