Serie A, quasi 100 prestiti in scadenza: il punto squadra per squadra

La stagione 2024/25 è arrivata alla sua conclusione, il 30 giugno segnerà la chiusura dell'annata e l'inizio del 2025/26. Tante questioni sono ancora però da risolvere: tra queste i prestiti in scadenza.

Sono quasi 100 le situazioni in Serie A, per la precisione 96 giocatori divisi tra le 17 squadre reduci dalla stagione che si sta concludendo e le 3 neopromosse Sassuolo, Pisa e Cremonese (che hanno preso il posto delle retrocesse Monza, Empoli e Venezia).

Qualche caso in realtà è già stato definito, in un senso o nell'altro: Nuno Tavares per esempio è stato riscattato dalla Lazio, mentre la Fiorentina ha rispedito al mittente Folorunsho, Colpani, Adli e Zaniolo. E tutti gli altri? Chi può restare e chi invece è destinato a tornare al club di appartenenza?

Cosa succederà prima del 30 giugno: di seguito la situazione delle 20 squadre della Serie A 2025/26, caso per caso .