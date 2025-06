Serie A tra punti e monte ingaggi, chi ha speso meglio e chi peggio: la classifica

Il calcio è un gioco, ma non solo. Col passare degli anni sta diventando sempre più un business, specialmente nel professionismo ad alti livelli. Per restare e primeggiare nel massimo campionato italiano servono investimenti ed idee. Giuste o sbagliate? Per provare a capirlo, Calciomercato.com stila una particolare classifica: quanto è costato ogni punto raccolto in questa Serie A 2023/2024 da tutte le 20 squadre partecipanti? Il parametro di riferimento è il monte ingaggi annuo, cioè il totale degli stipendi lordi di tutti i calciatori che compongono ogni rosa dei 20 club.

