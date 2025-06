Serie A: tutti i nazionali convocati a Euro 2024

La Serie A italiana fornisce tanti calciatori alle nazionali per la fase finale di Euro 2024. La squadra più rappresentata è l'Inter con ben 13 elementi, seguita da Juventus, Roma e Bologna con 9, dal Milan con 8, da Torino e Napoli con 6, da Empoli e Verona con 5. Calciomercato.com fa il punto della situazione squadra per squadra, comprese le neo-promosse e anche quelle retrocesse quest'anno in Serie B.Â

