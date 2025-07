Serie B, il Palermo prende Augello e lo Spezia trova il sostituto di Pio Esposito: il punto sulle trattative

La Samp ancora senza allenatore, Avellino ed Empoli scatenate: tutte le ultime notizie sul mercato di Serie B

Affari e trattive in corso in Serie B, con il mercato che sta decollando giorno dopo giorno. Il nuovo Palermo di Pippo Inzaghi sistema la fascia sinistra con l'arrivo di Tommaso Augello da svincolato dopo la fine del contratto col Cagliari. I rosanero continuano la caccia a un centrale di difesa e oltre a Mercandalli piace anche Bani, entrambi di proprietà del Genoa. La Sampdoria deve sciogliere il nodo allenatore: nelle ultime ore Massimo Donati sta prendendo quota, oltre a lui in lista ci sono anche De Rossi, Vanoli e Foti.