Serie C 2024/25, ecco i gironi: dove giocano Atalanta U23, Juventus Next Gen e Milan Futuro

La Serie C 2024/25 è pronta a partire: ora sono completi i gironi del prossimo campionato regolare.

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei gironi A, B e C, con il sorteggio delle tre seconde squadre (Atalanta, Juventus e Milan) poiché nessuno dei tre club voleva finire nel raggruppamento meridionale.

DOVE GIOCANO ATALANTA U23, JUVE NEXT GEN E MILAN FUTURO - Alla fine sarà la Juventus Next Gen a traslocare nuovamente (nella passata stagione era passata dal girone A al B) e a finire nel girone C. L'Atalanta U23 resta nell'A come nella passata stagione mentre il Milan Futuro, ultimo arrivato, giocherà nel B.

QUANDO INIZIA LA SERIE C 2024/25 - La Figc ha ufficializzato le date d'inizio dei campionati 2024/25 e questo vale anche per la Serie C: il campionato regolare prenderà il via il 25 agosto 2024.

QUANDO FINISCE LA SERIE A 2024/25 - Contestualmente, sono state rese note anche le date di conclusione dei campionati: la stagione regolare della Serie C 2024/25 (prima di playoff e playout) si chiuderà il 27 aprile 2025.

RETROCESSIONE POSSIBILE - Da quest'anno, poi, c'è una novità nel regolamento per le formazioni Under 23 pubblicato dalla FIGC: confermata la possibilità di promozione in cadetteria e l'obbligo di rimanere ad almeno una categoria di distanza dalla prima squadra, ma sarà possibile anche retrocedere tra i Dilettanti (Serie D).

Si legge: "La Seconda squadra potrà al termine del Campionato di Serie C 2024/2025 essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore. Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico 2025/2026, ferma restando le possibilità di ripescaggio in Serie C secondo le procedure previste per le Seconde Squadre".

LE DATE DELLA COPPA ITALIA DI SERIE C 2024/25 - Per quanto riguarda la Coppa Italia 2024/25 di Serie C, si parte con primo e secondo turno eliminatorio fissati in calendario rispettivamente per domenica 11 agosto 2024 e domenica 18 agosto 2024.

SERIE C 2024/25: I GIRONI