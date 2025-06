Serie C, la classifica degli stipendi: il più pagato è Camarda

La Serie C è il terzo e ultimo gradino del professionismo nel calcio italiano. Calcio & Finanza riporta uno studio pubblicato dalla Gazzetta dello Sport, che analizza gli ingaggi dei club escludendo le seconde squadre di Atalanta, Juventus e Milan. L'attaccante rossonero Francesco Camarda (classe 2008) è il calciatore più pagato con 800mila euro all'anno.

Per pagare gli stipendi dei propri tesserati, le altre 57 società spendono in totale 166 milioni di euro, 3 milioni in più rispetto alla passata stagione. La Clodiense è quella che spende di meno, invece un'altra neo-promossa (il Trapani) è al 13° posto con 4,1 milioni di euro.

Ecco la top ten: