Simone Inzaghi e le voci dalla Premier League: il suo ciclo all'Inter è finito

La fine di un ciclo. Difficile, difficilissimo, per un protagonista dello sport ad alti livelli capire, o soltanto percepire, quando sia arrivato il momento di dire basta. Voltare pagina e aprire un nuovo capitolo della propria storia. Vale per i calciatori, per i quali il momento del ritiro viene inevitabilmente vissuto come momento fortemente traumatico, vale anche per gli allenatori. In particolare per quelli delle grandi squadre, sottoposti a pressioni e tensioni non normali. Simone Inzaghi può considerarsi alla fine di un ciclo alla guida della sua Inter?