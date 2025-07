Simonelli: "Supercoppa italiana tra il 18 e il 22 dicembre. Milan-Como all'estero? Penso che si farà"

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha ufficializzato le date della Supercoppa italiana. Milan-Como si può giocare all'estero

Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A, ha tenuto una conferenza stampa in seguito all'assemblea dei club in via Rosellini. Tanti i temi affrontati, tra cui le date della Supercoppa, che vedrà partecipare Napoli, Inter (vincitrice e seconda classificata del campionato), Bologna e Milan (vincitrice e finalista della Coppa Italia), e la possibilità, sempre più alta, di vedere Milan-Como del weekend del 7-8 febbraio all'estero, forse in Australia.