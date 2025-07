Sinner-Alcaraz, finale di Wimbledon 2025: quando si gioca, dove vederla, canale tv, diretta streaming

I tennisti in vetta alla classifica ATP si affrontano nell'ultimo atto del massimo torneo britannico su erba

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si giocano la vittoria a Wimbledon: sono loro i protagonisti della finale.

Il numero uno sfida il numero due, un altro capitolo di una rivalità che si è ormai consolidata tra il tennista altoatesino e quello spagnolo, in questo momento i due migliori interpreti del panorama internazionale.

Alcaraz è stato il primo a staccare il pass per la finale, la sua terza consecutiva all'All England Club dopo le due vinte contro Novak Djokovic: in semifinale lo spagnolo ha superato lo statunitense Taylor Fritz in quattro quarti (6-4, 5-7, 6-3, 7-6).

Lo ha raggiunto poco più tardi Sinner, che si è preso la sua personale rivincita su Novak Djokovic dopo la semifinale persa nel 2023 e ha conquistato per la prima volta la finale di Wimbledon: il serbo è stato battuto nettamente in tre set (6-3, 6-3, 6-4),

Quando si gioca e dove vedere la finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz: tutte le informazioni.