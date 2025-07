Sinner vince Wimbledon e riscrive la storia: è il primo italiano a trionfare nel torneo

E' il primo italiano di sempre a trionfare in questo torneo, il numero uno al mondo ha battuto Alcaraz in quattro set

Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia del tennis italiano. Il numero uno al mondo si mette in tasca il quarto titolo Slam della carriera e lo fa, nella maniera più bella e in un momento di ulteriore svolta della sua carriera, perché si regala e regala per la prima volta all'Italia il titolo di Wimbledon. Detronizzato il numero 2 del ranking, l'amico-rivale e due volte campione in carica Carlos Alcaraz, che, dopo aver conquistato gli ultimi 5 precedenti e negato all'atleta azzurro la vittoria al Roland Garros un mese e mezzo fa, deve conoscere l'amaro sapore della sconfitta.