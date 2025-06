Sogno e incubo, lo scivolone di Gerrard: mai il calcio fu tanto crudele con una delle sue leggende

Prima di Jurgen Klopp, dopo Istanbul 2005, c'era un Liverpool maledetto. Letteralmente. Non siamo ai livelli del Benfica, che da quando Bela Guttman ha scagliato il suo anatema nel 1962 non ha più vinto la Coppa dei Campioni/Champions League né alcun titolo europeo, ma quello che è successo ai Reds nella stagione 2013/2014 è davvero ai limiti del surreale. Soprattutto perché a vivere un incubo in prima, primissima persona, assieme a tutto Anfield, è stato Steven Gerrard, uno dei centrocampisti e giocatori inglesi più iconici della storia.