Sogno e incubo, dalla Champions alla Serie B: il crollo della Sampdoria nella stagione 2010/11

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia. Si può passare dall’essere a due minuti dall’accesso ai gironi di Champions League alla retrocessione in Serie B nel giro di nove mesi? Per informazioni chiedere alla Sampdoria della nefasta stagione 2010/11, quella iniziata con la coppia d’oro Cassano-Pazzini e il preliminare beffardo con il Werder Brema e finita con una retrocessione diventata matematica davanti ai propri tifosi. Vi raccontiamo l’annata da incubo della Sampdoria, dalla Champions alla Serie B.