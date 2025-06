Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Dov'è nato il Cholismo? Né in Argentina né tanto meno in Spagna, bensì a Catania: Diego Pablo Simeone ha coniato proprio in Sicilia il tipico modo di allenare che poi lo ha reso grande nell'esperienza all'Atletico Madrid, portandolo a vincere due campionati, una Coppa di Spagna, una Supercoppa spagnola, due Europa League, due Supercoppe europee e a disputare due finali di Champions League.