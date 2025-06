Sogno e Incubo, il Chievo di Pillon: come una frazione di 4500 abitanti arrivò in Champions League

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

E se vi dicessimo che una piccola frazione italiana – di soli 4.500 abitanti circa – ha sfiorato l’impresa di disputare la fase a gironi della più grande e importante competizione per club al mondo, la Champions League? La storia che vi raccontiamo oggi è di quelle che sono rimaste impresse nella memoria, uno di quei racconti un po’ amarcord, uno di quei viaggi straordinari diventate imprese epiche con il passare degli anni. Ed è così che ricordiamo il ChievoVerona di Giuseppe Pillon, arrivato 4° nel famoso campionato 2005/06 di Serie A e qualificatosi per degli storici preliminari di Champions League.