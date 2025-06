Sogno e incubo, il Leicester di Ranieri: come una scommessa 5000-1 divenne un'impresa leggendaria

Quinto appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Un anno di purgatorio in Championship, la promozione, il ritorno in Premier League e un’annata che si prospetta complessa per il Leicester della neo guida tecnica Ruud Van Nistelrooy. Sarà una lotta lunga una stagione per le Foxes, costrette a battagliare nei bassifondi della classifica inglese per mantenere la categoria e rimanere nell’élite del calcio d’Oltremanica. Eppure c’era un tempo, non molti anni fa, dove il Leicester era sì un piccolo club salvatosi per il rotto delle cuffie l’anno prima, ma che grazie a determinazione, lavoro e quel pizzico di inconsapevolezza scrisse una delle pagine più belle della storia del nostro amato sport.

È la storia del Leicester di Sir Claudio Ranieri campione d'Inghilterra 2015-16, il primo e unico titolo di Premier League vinto nell'intera storia delle Foxes. Questo è il racconto di un sogno divenuto realtà per un paese di poco più di 350.000 persone.