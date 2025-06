Sogno e incubo, il Malaga illuso dallo sceicco: solo un fuorigioco tra la semifinale di Champions e la 3ª serie

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Uno di quei casi in cui siamo talmente in difficoltà nell'incasellare i pezzi di questa rubrica, com'è stato nel caso dello Schalke 04: questa volta l'arco di tempo per passare dal sogno all'incubo è ancora più ampio, perché ci concentriamo sul Malaga, la squadra andalusa che all'inizio degli anni Dieci del Nuovo Millennio ha abbagliato l'Europa, sfiorando le semifinali di Champions League nel 2013 per poi ripiombare nell'anonimato. Vogliamo andare a rivivere quelle annate, per capire cosa ha portato tanto ad un'ascesa repentina, quanto ad un crollo verticale seppur più dilatato nel tempo.

Â