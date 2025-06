Sogno e incubo, il Pescara di Oddo e Zeman che cancellò un primato lungo 67 anni: un'impresa negativa quasi unica in Italia

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Si può nel giro di un anno passare dai confini celestiali del Paradiso di una promozione in Serie A a una rapida quanto ripida discesa negli Inferi di una retrocessione a suo modo – negativo, si intende – storica? La risposta, ci ha insegnato la storia, è affermativa e per chiedere lumi di questo Dantesco (ma non altrettanto virtuoso) percorso, comporre il numero con prefisso +085.

La storia che vogliamo raccontarvi oggi, infatti, risale a otto anni fa e riguarda l’amara stagione vissuta dal Pescara. L’annata 2016/17 fu l’ultima in massima serie per la società abruzzese, un campionato cominciato con i migliori presupposti, ma finito agli archivi come una delle prestazioni peggiori nella storia della Serie A.