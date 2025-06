Sogno e incubo, l'Udinese di Poggi, Bierhoff e Amoroso: il capolavoro di Zaccheroni nel 1997/98

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Prima dell'era Di Natale, prima delle Champions League solo sfiorate, c'era un'altra Udinese che faceva sognare gli appassionati di calcio: quella della seconda metà degli anni Novanta, quella di Alberto Zaccheroni. Culminata in un capolavoro: la stagione 1997-98. Il tridente delle meraviglie Poggi-Bierhoff-Amoroso, Walem, Helveg, Bertotto e Turci: una squadra diventata leggenda in un Serie A dai livelli stellari e con tanti giocatori che da lì fecero il grande salto di qualità nella loro carriera. Una storia che ancora si tramanda in Friuli e che ancora fa sussultare il cuore degli appassionati della Serie A di fine millennio.