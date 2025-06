Sogno e incubo, la Fiorentina 1998/99: quando Edmundo preferì il Carnevale di Rio al terzo Scudetto

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Provate a immaginare, giusto per fare un esempio recente e vicinissimo nel tempo, l'Inter della seconda stella, 2023/24. Prendete quella squadra e toglietele, all'inizio di febbraio, Lautaro per infortunio e Thuram per un permesso concordato anzitempo. Probabilmente Inzaghi non avrebbe piazzato la fuga decisiva in classifica e la storia, oggi, racconterebbe altro. O probabilmente no, ma così è andata alla Fiorentina stagione 1998/99, un'annata che a Firenze si cita sempre quando ci si riferisce alla sfortuna che spesso colpisce la squadra gigliata nei momenti migliori. Come del resto è successo anche alla fine del 2024, con il malore di Edoardo Bove a sconquassare la formazione delle 8 vittorie di fila in autunno. Qui ripercorriamo quell'annata surreale, non solo in campionato ma anche nelle coppe.