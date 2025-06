Sogno e incubo, la picchiata dello Schalke: dalla semifinale di Champions al rischio terza serie, perdite per oltre 200 mln

Vi ricordate quando Borussia Dortmund-Schalke 04 è stata una delle partite più viste della storia? Era il 15 maggio del 2020 e quella era la prima partita in assoluto dopo il lockdown. Gli occhi di tutto il mondo, in astinenza da calcio, si sono posati su un 4-0 senza storia per i gialloneri con Haaland, due volte Guerreiro e Thorgan Hazard a segno. Quella partita è stata un incipit perfetto per quelli che sono stati gli ultimi quattro anni e mezzo di una vera e propria nobile decaduta del calcio tedesco, che dopo i fasti dei primi anni dello scorso decennio in Champions League oggi annaspa nei bassifondi della Zweite-Bundesliga per evitare la retrocessione in terza serie.

