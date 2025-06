Sogno e incubo, la stagione 2001/2002 del Bayer Leverkusen: come perdere tutto in 11 giorni

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Se si parla di stagioni da incubo non si può non citare quella vissuta dal Bayer Leverkusen nel 2001/2002. In quell’annata irripetibile, le Aspirine sublimarono il concetto di veder sfumare sul rettilineo finale non uno, non due ma tre successi che sembravano ormai a un passo. Vi raccontiamo il Triplete mancato di quella squadra che da allora in avanti divenne per tutti il Neverkusen.