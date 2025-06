Sogno e incubo: l’Ajax 2018/2019, quando un manipolo di ragazzini incantò l’Europa

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

La storia del calcio è scritta dalle squadre che hanno saputo portare a casa partite, campionati e coppe ma ce ne sono altre che, pur magari vincendo meno di quanto avrebbero potuto, o che, anche solo sfiorando il successo, hanno contribuito ad alimentarla, a lasciare un marchio ben impresso nella mente di quanti hanno osservato le loro gesta. Tra queste c’è sicuramente l’Ajax della stagione 2018/2019: guidata in panchina da ten Hag e in campo da De Ligt e De Jong, la squadra di Amsterdam seppe dare lezioni sonore a corazzate in giro per l’Europa mostrando un calcio fresco, veloce, tecnico e divertente. Protagonisti di un double in Olanda, i Lancieri si fermarono a un passo dall’ingresso in finale di ChampionsLeague ma, ancora oggi, per molti appassionati quella è stata una delle formazioni più belle da veder giocare.