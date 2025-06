Sogno e incubo: l'Inter del Triplete. Storia e segreti di un'impresa ancora unica in Italia

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Chissà come mai siamo così tanto affascinati dalla parola "Triplete", e perché utilizziamo l'espressione spagnola per riferirci ad una squadra che porta a casa, nella stessa stagione, il campionato, la coppa nazionale e soprattutto la Champions League. Probabilmente perché "Tripletta" ha una sfumatura vezzeggiativa, quasi a sminuire l'epicità e l'importanza di un traguardo del genere, così raro da valere la leggenda. Poche, infatti, sono state le squadre a centrare il Triplete (o Treble, in inglese) classico, quello con la Champions League.

Celtic (Scozia) nel 1966/67

Ajax (Olanda) nel 1971/72

(Olanda) nel 1971/72 PSV Eindhoven (Olanda) nel 1987/88

Manchester United (Inghilterra) nel 1998/99

(Inghilterra) nel 1998/99 Barcellona (Spagna) nel 2008/09

Bayern Monaco (Germania) nel 2012/13

(Germania) nel 2012/13 Barcellona (Spagna) nel 2014/15

Bayern Monaco (Germania) nel 2019/20

(Germania) nel 2019/20 Manchester City (Inghilterra) nel 2022/23

Naturalmente ne manca una, ed è l'unica italiana ad esserci mai riuscita: l'Inter del 2009/2010, allenata da Josè Mourinho e lanciata tra le stelle dai gol di Diego Milito. Tracciamo insieme ancora una volta la rotta di quella stagione che rimane, e rimarrà per sempre, nel firmamento del calcio italiano.