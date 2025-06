​Sogno e Incubo, l’Inter di Lippi: l’attacco più forte di sempre in mano al mito della Juventus. Finì a calci nel sedere

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Ossimoro: accostamento di due termini di senso contrario o comunque in forte antitesi tra loro. Esempi? Illustre sconosciuta, silenzio assordante, ghiaccio bollente, Marcello Lippi e l’Inter. L’avventura dell’allenatore viareggino in nerazzurro è stata una parentesi nata bene, sviluppatasi male e finita nel peggiore dei modi. Dopo aver lasciato la Juventus, Lippi dice sì alla corte di Moratti e diventa interista con tutti i presupposti del caso per riportare il club di Milano agli antichi fasti. Ben presto si capirà che l’unione tra due elementi così diversi, come acqua e olio, non potrà portare ai risultati sperati e scivolerà nel tragicomico fino a finire in uno scoppiettante addio.