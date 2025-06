Sogno e incubo, lo scudetto del Milan di Pioli: storia di un'impresa fuori da ogni logica

Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la nuova rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.



E’ il 22 maggio del 2022 e a Reggio Emilia esplode la festa rossonera. Il Milan ha fatto l’impresa: è campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia. Stefano Pioli ha portato i suoi ragazzi al successo dopo un duello serrato con i rivali di sempre - i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi - che ha visto il Diavolo gettare il cuore oltre l’ostacolo.



Il 19esimo scudetto conquistato dal Milan è uno dei più belli, per molti il più bello, che non arriva per caso. E’ frutto di un lungo percorso fatto di gioie e dolori. Una delle date simbolo di questo successo è il 9 ottobre 2019, quando tra lo scetticismo della piazza rossonera, Stefano Pioli viene nominato nuovo tecnico del Milan, in sostituzione dell'esonerato Marco Giampaolo. L’inizio dell’avventura dell’allenatore emiliano è deludente, tanto che dopo due mesi dal suo arrivo, il Milan subisce una delle sconfitte più pesanti della sua storia, perdendo 5-0 in casa dell’Atalanta. Il Milan ha toccato il fondo. Più in basso di così è difficile andare. Arriva il Covid e la Serie A si ferma. Tutto, però, cambia con la ripresa del campionato e da questo momento inizia la cavalcata verso il trionfo. Perché alla fine “Succede solo a chi ci crede”.