Sogno e incubo, lo "Scudetto" della Reggina 2006/2007: come una squadra condannata si salvò da -11

Quarto appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

Questa domenica la Reggina fa visita al Castrumfavara, a Favara, comune di poco più di 30mila abitanti in provincia di Agrigento. Gli amaranto sono terzi nel girone I di Serie D, a 4 punti dal Siracusa. La risalita dall’abisso per quello che è ad oggi ancora il club calabro con più stagioni in Serie A è lunga e tortuosa. Un incubo se paragonato al sogno di quando la squadra del patron Foti si salvava con regolarità nel massimo campionato. E lo faceva anche quando la giustizia sportiva la obbligava a farlo partendo da un -15 in classifica. Era la stagione 2006/2007 e a Reggio Calabria tutti, alla fine, festeggiarono come se avessero vinto uno Scudetto, il loro Scudetto.