Sogno e incubo, quando il Wolfsburg scrisse la storia: da Dzeko-Grafite a Barzagli, i Lupi campioni di Germania

Le favole che costellano la storia del calcio sono tante e variegate, ma alcune rimangono più impresse di altre. Uniche, a volte apparentemente irripetibili: sono quelle in grado di lasciare un marchio davvero indelebile nella memoria collettiva. Tra queste c'è sicuramente quella del Wolfsburg 2008/09, un branco di Lupi capace di realizzare un'impresa mai vista prima e che almeno nel futuro prossimo non si rivedrà: la conquista del Meisterschale.

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso nel 2024 ha rotto il duopolio di Bayern Monaco e Borussia Dortmund in Bundesliga che durava da 15 anni. Dal 2009 appunto, quando un gruppo con il giovane Edin Dzeko e gli italiani Barzagli e Zaccardo sotto la guida di Felix Magath avevano compiuto il loro capolavoro. Ancora oggi ricordato non solo dagli appassionati del pallone tedeschi ma da quelli di tutta Europa.