Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

31 maggio 2025, una data che i tifosi del Paris Saint-Germain non potranno mai dimenticare. L'Allianz Arena di Monaco di Baviera il palcoscenico, l'Inter la vittima di serata. E poi loro, gli eroi: il condottiero Luis Enrique, Achraf Hakimi che apre le danze, Désiré Doué che fa a fette la difesa nerazzurra, Ousmane Dembélé con le sue giocate, Khvicha Kvaratskhelia che incrementa il bottino reti e Senny Mayulu che fa calare il sipario con il doloroso 5-0 per la squadra di Simone Inzaghi. La prima Champions League, un'impresa destinata storica e la fine di una rincorsa lunghissima, diventata più che un'ossessione per il PSG.

Monaco dà quel che Monaco aveva tolto, in un'altra notte che gli appassionati del Paris hanno impressa a fuoco nella mente. Perché ora stringono tra le mani quella coppa che solo cinque anni fa fu solo accarezzata da una squadra con un potenziale immenso e campioni di altissimo livello, fermati da una solida corazzata. E da un figlio di Parigi, lasciato partire troppo presto e da lì cuore ingrato.