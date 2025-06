Nuovo appuntamento con "Sogno e Incubo", la rubrica di Calciomercato.com in cui ripercorriamo le stagioni rimaste impresse negli archivi di questo sport sia in positivo che in negativo. Faremo un viaggio a ritroso nella memoria per celebrare squadre leggendarie che sono riuscite a compiere imprese impareggiabili e altre che invece si sono ritrovate dal lato sbagliato della storia.

A cavallo tra gli anni ’80 e ’90 del XX secolo ha guidato il Foggia fino alla Serie A, con una cavalcata incredibile, contribuendo a scolpire nel mito delle provinciali del calcio italiano i Satanelli. Zdenek Zeman, allenatore del Foggia dei miracoli, ha saputo scolpire una pagina indelebile dell'epopea nostrana.

IL TRIONFO DI ZEMANLANDIA - "A volte, nel mondo del pallone, l'immaginazione è in grado di superare la realtà": per questo motivo il calcio è uno degli sport più seguiti del mondo e forse il più bello di tutti, perché la classica parabola del "Davide che batte Golia"si verifica molto più facilmente in questa disciplina sportiva rispetto che nelle altre. Tanti gli esempi, dal Leicester di Ranieri vincitore della Premier League alla Grecia campione d'Europa nel 2004 e al mitico Verona del sindaco Elkjaer. Oggi però vogliamo soffermarci su una fiaba che non ha portato vittorie, ma è stata forse una delle più incredibili dal punto di vista geografico e dal punto di vista del gioco messo in mostra dai suoi interpreti: il trionfo di Zemanlandia.