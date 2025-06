Sondaggio: Juventus regina del mercato per i lettori di CM, seguita da... E ora chi vincerà lo Scudetto?

A inizio estate, in apertura della sessione estiva del calciomercato, avevamo proposto ai nostri lettori un sondaggio sulla campagna trasferimenti, chiedendo: chi sta facendo il mercato migliore? Fra le candidate, avevamo proposto le otto squadre italiane che, al termine della stagione 2023-24, si erano guadagnate la qualificazione alle coppe europee per la stagione successiva.

In base ai voti pervenuti dai lettori che hanno preso parte al sondaggio, la regina del mercato estivo 2024 è la Juventus, che ha ottenuto il 27,5% delle preferenze, con 1.311 voti.

Ricordiamo il mercato della Juventus, con acquisti e cessioni:

Arrivi: Adzic (a, Buducnost Podgorica), Douglas Luiz (c, Aston Villa), Di Gregorio (p, Monza), Thuram (c, Nizza), Cabal (d, Verona), Kalulu (d, Milan), Nico Gonzalez (a, Fiorentina), Francisco Conceiçao (a, Porto), Koopmeiners (c, Atalanta).

Rientri: Arhur (c, Fiorentina).

Partenze: Alex Sandro (d, Flamengo), Alcaraz (c, Flamengo), Rabiot (c, svincolato), Iling Junior (c, Aston Villa), Barrenechea (c, Aston Villa), Kean (a, Fiorentina), Sekulov (a, Sampdoria), Rugani (d, Ajax), Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Miretti (c, Genoa), Szczesny (p, ritiro), Chiesa (c, Liverpool), De Sciglio (d, Empoli), Hasa (c, Lecce).

Allenatore: Thiago Motta (nuovo).

