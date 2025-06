Mondiale per Club, oggi il sorteggio con Inter e Juventus: come funziona, dove e quando vederlo in tv e streaming

Finalmente ci siamo. Dopo tante polemiche, possibili problemi organizzativi, squadre che hanno minacciato la non partecipazione e modifiche obbligate ai regolamenti sul calciomercato, il Mondiale per Club Fifa 2025 prenderà ufficialmente forma. E se il primo calcio d'inizio sarà dato negli Stati Uniti il 15 giugno 2025 (finale il 13 luglio) domani 5 dicembre 2024 andrà in scena a Miami il sorteggio che dividerà le 32 squadre qualificate negli 8 mini gironi da 4 squadre. A partire dalle ore 19 (ora italiana) le palline (eliminate dai sorteggi Uefa) torneranno ad essere incandescenti con Inter e Juventus, le due formazioni italiane qualificatesi, che aspettano di scoprire le rispettive avversarie.

