Sorteggio ottavi di Conference League: date, orari e dove vederlo in tv

Il tabellone delle ultime 16 squadre rimaste nella terza competizione europea si va completando. Il sorteggio degli ottavi di finale, dei quarti di finale e delle semifinali di UEFA Conference League 2024/25 si svolgerà venerdì 21 febbraio alle 14.00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon (Svizzera).

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Data: venerdì 21 febbraio

Orario: 14.00

Canale tv: Sky

Streaming: Sky Go, NOW, UEFA.com

LE PARTECIPANTI - Partecipano al sorteggio le prime otto classificate della League Phase, qualificate direttamente agli ottavi di finale, più le vincitrici degli otto playoff giocati tra le squadre posizionatesi dalla nona alla ventiquattresima posizione dopo le otto sfide della prima fase. Si tratta da una parte di: Chelsea, Vitoria SC, Fiorentina, Rapid Vienna, Djurgarden, Lugano, Legia Varsavia, Cercle Brugge; dall'altra di: Real Betis, Copenhagen,Borac Banja Luka, Pafos, Panathinaikos, Celje, Jagiellonia e Molde. Le teste di serie affrontano le non teste di serie secondo i possibili abbinamenti già designati al momento del sorteggio dei playoff.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV - Il sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) per gli abbonati.

DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN STREAMING - La diretta in streaming sarà disponibile gratuitamente su UEFA.com; per i rispettivi abbonati, su Sky GO, NOW.