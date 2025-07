Sporting, il presidente Varandas risponde a Gyokeres: "Nessuno è al di sopra del club. Si risolverà tutto con una multa e con le scuse"

Il presidente Varandas risponde all'assenza di Gyokeres dal ritiro dello Sporting: "Nessuno è al di sopra del club".

La situazione attorno a Viktor Gyokeres diventa sempre più incandescente minuto dopo minuto. Non è una novità che l’attaccante svedese voglia lasciare lo Sporting CP e accasarsi all’Arsenal, con i Gunners pronti a lanciare l’assalto finale per dotarsi di un nuovo e importante numero 9 con cui dare l’assalto al titolo della Premier League, dopo aver già trovato un accordo con il giocatore sui termini contrattuali sulla base di un quinquennale. La trattativa sembrava indirizzata verso una fumata bianca che accontentasse tutte le parti, ma i nodi da sciogliere sono ancora molteplici per il bomber da 54 goal in 52 presenze complessive nell’ultima annata.