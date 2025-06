Stella Rossa-Benfica: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

L'ambiante incandescente di Belgrado è pronto ad accendersi per la Champions League e ad accogliere il Benfica: una sfida tra formazioni gloriose di leghe non di primissima fascia, ma con tifoserie sempre tra le più appassionate. I serbi della Stella Rossa, che in estate hanno preso dal Fenerbahce l'ex milanista Rade Krunic, contano su Silas, attaccante che arriva dallo Stoccarda, in ballottaggio per una maglia da titolare con Duarte; per il Benfica, invece, sarà importante l'apporto offensivo del greco Pavlidis.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione