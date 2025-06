Suzuki al Parma è il 14° giapponese in Serie A: chi sono gli altri

Zion Suzuki è uno dei volti nuovi del Parma tornato in Serie A. Portiere classe 2002 con origini ghanesi, è nato negli Stati Uniti da madre giapponese e padre americano: da piccolo si è trasferito a Saitama, città giapponese a nord di Tokyo dove è cresciuto e ha iniziato a giocare a calcio. Suzuki arriva dal club belga del Sint-Truiden dove ha giocato titolare nella scorsa stagione (la prima in Europa), l'estate scorsa l'avevano preso in prestito con diritto di riscatto dall'Urawa Reds e dopo soli sei mesi avevano fatto scattare l'opzione per prenderlo a titolo definitivo investendo 4 milioni di euro.

CHI E' SUZUKI, IL NUOVO PORTIERE DEL PARMA

QUANTO HA PAGATO IL PARMA SUZUKI

