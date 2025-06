Sven-Goran Eriksson è morto: il saluto e il cordoglio del mondo del calcio

Sven-Goran Eriksson è morto oggi dopo una lunga malattia. Aveva 76 anni, è stato uno degli allenatori più influenti degli ultimi anni. Tante le squadre allenate dallo svedese, soprattutto in Italia dove ha lasciato splendidi ricordi con la Sampdoria, la Roma e la Lazio, dove aveva vinto lo Scudetto nel 2000. Da qualche tempo gli era stato diagnosticato un tumore al pancreas e lo stesso Eriksson aveva comunicato la sua malattia al mondo, con un toccante messaggio, attirando su di sé l'affetto di questo ambiente che ne ha sempre apprezzato idee e signorilità .Â

IL TOUR D'ADDIO - Dopo l'annuncio della malattia e del fatto che gli restasse poco tempo, l'allenatore aveva iniziato a fare una sorta di tour d'addio. Era stato a Genova a rendere omaggio ai tifosi della Sampdoria a Marassi, era stato all'Olimpico dove aveva fatto lo stesso con quelli della Lazio e aveva poi realizzato un suo ultimo desiderio, quello di allenare la sua squadra del cuore. Lo ha fatto in un'amichevole a scopo benefico in cui si è seduto sulla panchina del Liverpool ad Anfield, obiettivo sognato per una vita intera.

Di seguito le reazioni del mondo del calcio alla notizia della morte di Sven Goran Eriksson.

