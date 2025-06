Svincolati dimenticati: ecco i 10 giocatori migliori da prendere a zero ora

Il mercato è finito per tutti, o quasi. Ci sono infatti alcuni giocatori - e quest'anno in tanti sono di grande livello - che sperano ancora in una chiamata di una squadra che ancora non hanno. Si tratta degli svincolati: un gruppo sempre più folto di - qualcuno più, qualcuno meno - campioni che vogliono rilanciare la propria carriera e che potranno farlo, accordandosi col loro nuovo club quando vorranno, senza grosse scadenze temporali.

LA LISTA - Hanno carriere di lusso alle spalle e ancora anni davanti a buoni livelli, sono stati legati a più riprese e a doppio mandata con l'Italia e la Serie A. Cambieranno club, anche perché in questo momento non ne hanno di uno. Sono contesi sul mercato a furia di rilanci sull'ingaggio e sulle ormai proverbiali commissioni da destinare agli agenti. Potranno cambiare faccia alle squadre che punteranno su di loro.