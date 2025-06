Ten Hag complica i piani anche alla Juventus: riavvicinamento con Sancho, cosa succede sul mercato

Ormai è un ritornello. Parte ufficialmente il mercato e il Manchester United immancabilmente si lancia alla ricerca sfrenata di nuovi colpi, si inserisce in trattative e sfodera milioni per portare a casa nuovi rinforzi con l'obiettivo di soddisfare le richieste precise e ben mirate di Erik ten Hag, baricentro attorno al quale ruotano le strategie dei Red Devils. Se l'ultimo a finire nella rete di ten Hag è stato Joshua Zirkzee, strappato al Milan e ora quanto mai vicino all'approdo a Old Trafford, ora le volontà del tecnico olandese vanno a intersecarsi con un altro obiettivo di mercato della Serie A, Jadon Sancho. In una situazione che può cambiare i piani di mercato della Juventus.