Dalla Theao al cooling break, dalla cavalcata con l'Atalanta per lo scudetto al goal in Supercoppa: i sei anni di Theo Hernandez al Milan

Ibiza è una delle mete preferite per trascorrere le vacanze estive, una Isla magica dove spesso nascono grandi amori come quello tra Theo Hernandez e il Milan. È l’estate del 2019 e l'allora direttore tecnico Maldini è in missione per convincere un giovane terzino sinistro di cui si parla un gran bene a scegliere il Milan. L'intesa tra i due è istantanea tra sorrisi, abbracci e una confidenza del francese sussurrata con un pizzico di emozione: "Sei sempre stato il mio idolo".

Il tempo di sorseggiare un caffè per trovare un accordo che segna una svolta reciproca: Theo ha scritte le pagine più belle della storia del Milan e grazie all'amore e alla fiducia del club è riuscito a imporsi come uno dei migliori al mondo nel suo ruolo di terzino sinistro. Probabilmente il migliore al mondo.